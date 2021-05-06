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Вратарь «Ромы» Пау Лопес пропустит три месяца из-за травмы

14:58
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Вратарь «Ромы» Пау Лопес пропустит три месяца из-за травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:6).

26-летнему испанцу требуется операция на левом плече. Футболист сможет вернуться на поле к началу следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Лопес провел 34 матча за «Рому» и пропустил 38 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170227/pau-lopez-out-three-months

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