Вратарь «Ромы» Пау Лопес пропустит три месяца из-за травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:6).

26-летнему испанцу требуется операция на левом плече. Футболист сможет вернуться на поле к началу следующего сезона.

В сезоне-2020/21 Лопес провел 34 матча за «Рому» и пропустил 38 мячей.