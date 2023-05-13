Спаллетти хочет увеличения зарплаты в «Наполи» в полтора раза

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вскоре встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом по поводу контракта.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 64-летний специалист хочет знать о планах клуба на летнем трансферном рынке, а также рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних 2,8 миллиона евро до 4,5 миллиона евро в год.

«Наполи» за 4 тура до конца сезона гарантировал себе первое место в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.