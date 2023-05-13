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Сегодня, 03:43

Спаллетти хочет увеличения зарплаты в «Наполи» в полтора раза

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти вскоре встретится с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом по поводу контракта.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 64-летний специалист хочет знать о планах клуба на летнем трансферном рынке, а также рассчитывает на увеличение зарплаты с нынешних 2,8 миллиона евро до 4,5 миллиона евро в год.

«Наполи» за 4 тура до конца сезона гарантировал себе первое место в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Серия А, 35-й тур: «Торино» поедет в гости к «Вероне», «Специя» — «Милан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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12.05 21:45
Лацио – Лечче
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Салернитана – Аталанта
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Специя – Милан
 - : -
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Интер – Сассуоло
 - : -
14.05 13:30
Верона – Торино
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
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