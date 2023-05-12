Серия А, 35-й тур: «Торино» поедет в гости к «Вероне», «Специя» — «Милан»

Матчи 35-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» примет «Кремонезе» и другие встречи.

4 мая «Наполи» стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона. Команда Лучано Спаллетти с 83 очками лидирует в турнирной таблице.