Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:25

Серия А, 35-й тур: «Торино» поедет в гости к «Вероне», «Специя» — «Милан»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Матчи 35-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» примет «Кремонезе» и другие встречи.

4 мая «Наполи» стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона. Команда Лучано Спаллетти с 83 очками лидирует в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 35-й тур
12 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Лечче
Италия. Серия А. 35-й тур
13 мая, 16:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Аталанта
Италия. Серия А. 35-й тур
13 мая, 19:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Милан
Италия. Серия А. 35-й тур
13 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Сассуоло
Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 13:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Торино
Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 16:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 16:00. Brianteo (Монца)
Монца
Наполи
Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Рома
Италия. Серия А. 35-й тур
14 мая, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Кремонезе
Италия. Серия А. 35-й тур
15 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Эмполи
Футбол
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леау подписал новый контракт с «Миланом». Сумма отступных — 175 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 21:45
Лацио – Лечче
 - : -
13.05 16:00
Салернитана – Аталанта
 - : -
13.05 19:00
Специя – Милан
 - : -
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
14.05 13:30
Верона – Торино
 - : -
14.05 16:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.05 16:00
Монца – Наполи
 - : -
14.05 19:00
Болонья – Рома
 - : -
14.05 21:45
Ювентус – Кремонезе
 - : -
15.05 21:45
Сампдория – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 25 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости