Серия А, 35-й тур: «Торино» поедет в гости к «Вероне», «Специя» — «Милан»
Матчи 35-го тура чемпионата Италии по футболу. «Ювентус» примет «Кремонезе» и другие встречи.
4 мая «Наполи» стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона. Команда Лучано Спаллетти с 83 очками лидирует в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|
2
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|
9
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|
10
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
11
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|
12
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|
13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|
17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
18
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|- : -
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|- : -
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|- : -
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0
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