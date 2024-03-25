Спаллетти — о товарищеских матчах Италии: «Организация была идеальной»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после победы над Эквадором (2:0) в товарищеской встрече подвел итоги двух контрольных матчей. Ранее команда обыграла Венесуэлу (2:1).

«Организация этих матчей была идеальной, несмотря на сложности с погодой. Мы собрали все воедино, выполнили намеченный план и сыграли два отличных матча», — цитирует слова Спаллетти ITAsportPress.

Этим летом Италия примет участие в чемпионате Европы 2024 года. Команда является действующим чемпионом турнира.