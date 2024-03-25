Лоренцо Пеллегрини подвел итоги двух товарищеских матчей сборной Италии

Полузащитник сборной Италии и «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал игру против Эквадора (2:0) в товарищеском матче. Ранее команда обыграла Венесуэлу (2:1).

«Если мы хотим достойно выступить на чемпионате Европы, у нас есть еще работа. Две победы заряжают оптимизмом и энтузиазмом. Спасибо за столь теплый пример», — цитирует слова Пеллегрини pianetamilan.it.

Этим летом Италия примет участие в чемпионате Европы 2024 года. Команда является действующим чемпионом.

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