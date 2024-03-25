Лоренцо Пеллегрини подвел итоги двух товарищеских матчей сборной Италии
Полузащитник сборной Италии и «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал игру против Эквадора (2:0) в товарищеском матче. Ранее команда обыграла Венесуэлу (2:1).
«Если мы хотим достойно выступить на чемпионате Европы, у нас есть еще работа. Две победы заряжают оптимизмом и энтузиазмом. Спасибо за столь теплый пример», — цитирует слова Пеллегрини pianetamilan.it.
Этим летом Италия примет участие в чемпионате Европы 2024 года. Команда является действующим чемпионом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|24
|4
|1
|71-14
|76
|
2
|Милан
|29
|19
|5
|5
|55-33
|62
|
3
|Ювентус
|29
|17
|8
|4
|44-23
|59
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55-35
|51
|
6
|Аталанта
|28
|14
|5
|9
|51-32
|47
|
7
|Наполи
|29
|12
|9
|8
|44-33
|45
|
8
|Фиорентина
|28
|12
|7
|9
|41-32
|43
|
9
|Лацио
|29
|13
|4
|12
|36-33
|43
|
10
|Монца
|29
|11
|9
|9
|32-36
|42
|
11
|Торино
|29
|10
|11
|8
|28-26
|41
|
12
|Дженоа
|29
|8
|10
|11
|31-36
|34
|
13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26-45
|28
|
14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28-44
|27
|
15
|Верона
|29
|6
|8
|15
|26-39
|26
|
16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29-50
|26
|
17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
18
|Фрозиноне
|29
|6
|6
|17
|37-60
|24
|
19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33-56
|23
|
20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23-59
|14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|- : -
|30.03
|17:00
|
Дженоа – Фрозиноне
|- : -
|30.03
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|30.03
|20:00
|
Лацио – Ювентус
|- : -
|30.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|1.04
|13:30
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|1.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|1.04
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|1.04
|19:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|1.04
|21:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Уэстон Маккенни
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|27
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
Новости