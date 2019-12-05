Смоллинг отреагировал на скандальную обложку «Черная пятница» издания Corriere dello Sport

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг перед матчем 15-го тура чемпионата Италии против «Интера» прокомментировал сегодняшнюю обложку издания Corriere dello Sport, которое вышло с изображением форварда «Интера» Ромелу Лукаку, Смоллинга и заголовком «Черная пятница».

— Хотелось провести день, сосредоточившись на большой игре, которая состоится завтра, но важно признать, что-то, что произошло сегодня утром, было неправильным и крайне чувствительным, — написал в Twitter Смоллинг. — Я надеюсь, что редакторы, участвующие в написании этого заголовка, возьмут на себя ответственность и поймут силу, которую они несут через слова, и влияние, которое могут эти слова оказать. Большое спасибо «Роме» за поддержку! Давайте начнем битву!

Матч «Интер» — «Рома» пройдет 6 декабря в Милане.

«Черная пятница». В Италии анонсировали матч «Интер» — «Рома» // Итальянское издание объяснило скандальную обложку «Черная пятница» с Лукаку и Смоллингом // Лукаку — о скандальной обложке «Черная пятница»: «Самый тупой заголовок, какой я когда-либо видел»

«Милан» выступил с заявлением по поводу обложки «Черная пятница» от Corriere dello Sport