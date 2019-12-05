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Итальянское издание объяснило скандальную обложку «Черная пятница» с Лукаку и Смоллингом

17:37

Итальянское издание Corriere dello Sport выступило с комментарием по поводу скандальной обложки своего номера, за которую его обвинили в расизме. В четверг газета вышла с изображением нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Черная пятница». Объединение FARE («Футбол против расизма в Европе») назвало обложку расистской.

— Цифровые платформы? Я бы назвал их мусорными баками, — приводит Football Italia заявление главного редактора Ивана Дзадзарони Football Italia. — Полные благородных обид, дешевого негодования.

Армия разумных людей стекается в сеть, чтобы обелить свои прекрасные души. Определяют дежурного расиста, два удара по клавиатуре — и пятно исчезает. Они чувствуют себя лучшими людьми в лучшем мире.

Отрицание различий — это типичный камень предкновения расиста в борьбе с расизмом. «Черная пятница» _ это для тех, кто хочет и может понимать это, это лишь восхваление различий, гордость ими. Если вы это не понимаете, то либо не можете, либо не хотите.

Невинное словосочетание, хорошо аргументированное журналистом, превращается в яд у тех, кто полон яда внутри.

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