«Милан» выступил с заявлением по поводу обложки «Черная пятница» от Corriere dello Sport

Пресс-служба «Милана» опубликовала на официальном сайте клуба заявление по поводу обложки издания Corriere dello Sport, которое в четверг вышло с изображением форварда «Интера» Ромелу Лукаку, защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Черная пятница» перед матчем 15-го тура серии А. Встреча пройдет 6 декабря в Милане.

— Мы считаем, что игроки, клубы, болельщики и средства массовой информации должны объединиться в борьбе против расизма в футболе, и мы все обязаны быть очень аккуратными в словах, которые мы выбираем, и в сообщениях, которые мы передаем, — написано в заявлении «Милана» на официальном сайте команды. — В ответ на заголовок «Черная пятница», опубликованный сегодня газетой, «Милан» и «Рома» решили запретить Corriere dello Sport посещать наши тренировки до конца года, и наши игроки не будут проводить какие-либо медиа-действия с газетой в течение этого времени.

Оба клуба знают, что газетная статья, связанная с заголовком «Черная пятница», отражала антирасистские настроения, и по этой причине мы запретили эти действия Corriere dello Sport до января.

Мы по-прежнему полностью являемся приверженцами борьбы с расизмом.

Following the publication today of the front page headline «Black Friday' accompanied by a picture of Chris Smalling and Romelu Lukaku, #ACMilan and @ASRomaEN have issued an immediate ban to the «Corriere dello Sport».

Full statement ??https://t.co/0KrCNGEWRC — AC Milan (@acmilan) December 5, 2019

«Черная пятница». В Италии анонсировали матч «Интер» — «Рома» // Итальянское издание объяснило скандальную обложку «Черная пятница» с Лукаку и Смоллингом // Лукаку — о скандальной обложке «Черная пятница»: «Самый тупой заголовок, какой я когда-либо видел»