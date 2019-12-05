Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку перед матчем 15-го тура чемпионата Италии против «Ромы» раскритиковал журналистов Corriere dello Sport. Об этом бельгийский нападающий написал в своем Instagram.

В четверг новый номер итальянского издания Corriere dello Sport вышел с изображением Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Черная пятница».

— Вместо того, чтобы сосредоточиться на сражении между двумя командами, Corriere Dello Sport выпускает номер с самым тупым заголовком из всех, что я когда-либо видел в своей карьере, — написал в Instagram Лукаку. — Вы, ребята, продолжаете поддерживать негатив и проблему расизма. Вместо того, чтобы говорить о красивой игре, которая пройдет на стадионе «Сан-Сиро» между двумя замечательными клубами... Воспитание является ключом. Вы, ребята из Corriere Dello Sport, должны лучше этим заняться. Спасибо всем фанатам и другим журналистам за поддержку и давайте все с нетерпением будем ожидать игры против «Ромы». Вперед, «Интер»!

Матч «Интер» — «Рома» пройдет 6 декабря в Милане.

«Черная пятница». В Италии анонсировали матч «Интер» — «Рома» // Итальянское издание объяснило скандальную обложку «Черная пятница» с Лукаку и Смоллингом