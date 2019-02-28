СМИ: Зидан пригласит в "Ювентус" Марселу в случае назначения на пост главного тренера

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус". Как утверждает Marca, в случае назначения на этот пост 46-летний французский специалист пригласит в туринскую команду защитника мадридского клуба Марселу.

30-летний бразилец готов покинуть "Реал". Он потерял место в стартовом составе "королевского клуба", уступив его защитнику Серхио Регилону. Transfermarkt оценивает Марселу в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Марселу провел 24 матча за "Реал", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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