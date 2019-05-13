СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте

Совет директоров "Ювентуса" рассматривает два варианта развития ситуации с главным тренером команды на следующий сезон. Как утверждает Calciomercato, совет директоров "бьянконери" выбирает между сохранением Массимилиано Аллегри и возвращением Антонио Конте.

На Аллегри претендует "ПСЖ". У 51-летнего специалиста есть поддержка со стороны президента "бьянконери" Андреа Аньелли, который предпочитает оставить итальянца в команде. Другие функционеры туринского клуба Павел Недвед и Фабио Паратичи хотят, чтобы 49-летний Конте вернулся в "Ювентус".

Напомним, Аллегри возглавляет "бьянконери" с 2014 года. Под его руководством туринцы пять раз становились чемпионами Италии.

Конте был главным тренером "Ювентуса" с 2011 по 2014 год. При нем команда трижды выигрывала чемпионат Италии. Последним местом работы итальянца был "Челси" - под его руководством "синие" стали чемпионами Англии, а также выиграли Кубок страны.

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