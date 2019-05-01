Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо принял решение закрыть футболистов команды на тренировочной базе до матча 35-го тура чемпионата Италии с "Болоньей", информирует Sky Sport Italia. Это произошло после того, как полузащитник Темуе Бакайоко опоздал на тренировку практически на целый час.

Таким образом, игроки с четверга не будут покидать базу в течение пяти ближайших дней. Данное решение было озвучано футболистам в присутствии технического директора клуба Леонардо.

Сообщается, что кто-то из игроков пытался переубедить Гаттузо, но безуспешно. Бакайоко же ждет серьезный штраф.

Матч "Милан" – "Болонья" пройдет в понедельник, 6 мая. Начало – в 21:30 по московскому времени.

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