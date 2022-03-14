«Рома» может купить Деста у «Барселоны»

«Рома» интересуется защитником «Барселоны» Серджиньо Дестом, пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, римляне намерены укрепить линию обороны этим летом, поэтому рассматривают возможность подписания 21-летнего американца. Сам футболист не против продолжить карьеру в «Роме», так как хочет поработать с главным тренером Жозе Моуринью.

«Барса» готова отпустить защитника за 20 миллионов евро.