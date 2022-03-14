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Сегодня, 07:25

«Рома» может купить Деста у «Барселоны»

Виктория Кравченко

«Рома» интересуется защитником «Барселоны» Серджиньо Дестом, пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, римляне намерены укрепить линию обороны этим летом, поэтому рассматривают возможность подписания 21-летнего американца. Сам футболист не против продолжить карьеру в «Роме», так как хочет поработать с главным тренером Жозе Моуринью.

«Барса» готова отпустить защитника за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дест принял участие в 22 матчах за «Барселону» и отметился тремя результативными передачами. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Барселона
ФК Рома
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