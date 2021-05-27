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Симоне Индзаги согласился возглавить «Интер»

20:25
Симоне Индзаги. Фото simone_inzaghi_official, Instagram
Симоне Индзаги. Фото simone_inzaghi_official, Instagram
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Новым главным тренером «Интера» станет Симоне Индзаги, сообщают в Twitter итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Ди Марцио ранее сообщал, что тренер договорился о новом контракте с «Лацио». Затем появилась информация, что «Интер» попытается переубедить его. По данным Романо, стороны пришли к соглашению, и миланский клуб подпишет контракт со специалистом. Оформление документов ожидается в ближайшие часы.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии. «Интер» стал чемпионом под руководством Антонио Конте, который покинул клуб по окончании сезона.

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