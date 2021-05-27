Симоне Индзаги согласился возглавить «Интер»

Новым главным тренером «Интера» станет Симоне Индзаги, сообщают в Twitter итальянские журналисты Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Simone Inzaghi to Inter, done and completed. He's going to be the new manager to replace Antonio Conte, contract set to be signed in the next hours. Here we go confirmed. ??? #Inter — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021

Ди Марцио ранее сообщал, что тренер договорился о новом контракте с «Лацио». Затем появилась информация, что «Интер» попытается переубедить его. По данным Романо, стороны пришли к соглашению, и миланский клуб подпишет контракт со специалистом. Оформление документов ожидается в ближайшие часы.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии. «Интер» стал чемпионом под руководством Антонио Конте, который покинул клуб по окончании сезона.