«Лацио» объявил об уходе Индзаги

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Лацио», сообщает 27 мая официальный сайт клуба.

«Мы уважаем пересмотр прежнего мнения тренером и, прежде всего, игроком, который столько лет был связан с семьей «Лацио» и многими успехами бьянкочелести», — говорится в сообщении.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 45-летний специалист ранее согласовал новый контракт с «Лацио», но после предложения от «Интера» передумал. Ожидается, что миланский клуб в ближайшее время объявит о его назначении.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии. «Интер» стал чемпионом под руководством Антонио Конте, который покинул клуб по окончании сезона.