«Лацио» объявил об уходе Индзаги
21:27
Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Лацио», сообщает 27 мая официальный сайт клуба.
«Мы уважаем пересмотр прежнего мнения тренером и, прежде всего, игроком, который столько лет был связан с семьей «Лацио» и многими успехами бьянкочелести», — говорится в сообщении.
По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 45-летний специалист ранее согласовал новый контракт с «Лацио», но после предложения от «Интера» передумал. Ожидается, что миланский клуб в ближайшее время объявит о его назначении.
В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии. «Интер» стал чемпионом под руководством Антонио Конте, который покинул клуб по окончании сезона.
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