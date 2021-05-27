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«Лацио» объявил об уходе Индзаги

21:27
Симоне Индзаги. Фото The Laziali.
Симоне Индзаги. Фото The Laziali.
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Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Лацио», сообщает 27 мая официальный сайт клуба.

«Мы уважаем пересмотр прежнего мнения тренером и, прежде всего, игроком, который столько лет был связан с семьей «Лацио» и многими успехами бьянкочелести», — говорится в сообщении.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 45-летний специалист ранее согласовал новый контракт с «Лацио», но после предложения от «Интера» передумал. Ожидается, что миланский клуб в ближайшее время объявит о его назначении.

В завершившемся сезоне «Лацио» занял шестое место в чемпионате Италии. «Интер» стал чемпионом под руководством Антонио Конте, который покинул клуб по окончании сезона.

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