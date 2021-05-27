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Кокорину сделали операцию на носовой перегородке

19:16
Александр Кокорин. Фото firenzeviola.it.
Александр Кокорин. Фото firenzeviola.it.
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин перенес операцию на носовой перегородке, сообщает 27 мая FirenzeViola.it. Ранее россиянин опубликовал фото из больничной палаты в stories Instagram. Хирургическое вмешательство не помешает ему подготовиться к новому сезону в составе «фиалок».

30-летний футболист в завершившемся сезоне пропустил несколько матчей из-за травмы. Всего он принял участие в четырех матчах команды, проведя на поле 91 минуту. Он не нанес ни одного удара по чужим воротам и не смог забить ни одного мяча.

Также Кокорин ни разу не отдал голевую передачу или передачу под удар. При этом форвард отдал 25 точных пасов из 30. Он выиграл 1 из 5 единоборств, сделал 0 попыток дриблинга и 1 раз коснулся мяча в чужой штрафной.

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