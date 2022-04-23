Моуринью: «Теперь я могу сказать, что «Интер» станет чемпионом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:3).

«Интер» есть «Интер», это лучшая команда серии А. В их составе много «зверей» — в хорошем смысле этого слова.

Нам нужно было сыграть идеально, но этого сделать не удалось. Мы сыграли хорошо, но не идеально.

Я не могу сказать, что разочарован своей командой. Если бы мы играли против кого-то из середины таблицы, то непременно победили бы.

Я обожаю «Интер», «Интер» обожает меня. Но я хочу выигрывать в каждом матче. Теперь я могу сказать, что «Интер» станет чемпионом, поскольку мы уже сыграли с ним, с «Миланом», с «Наполи», — цитирует португальца Football Italia.