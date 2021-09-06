Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Шомуродов о переходе Абрахама в «Рому»: «Поначалу это было немного сложно принять»

06:52
Теги:

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов поделился мнением о переходе в римский клуб Тэмми Абрахама.

«Я всегда стараюсь выкладываться на полную, независимо от того, начинаю ли я в старте или выхожу со скамейки. У всех будет шанс. Поначалу это было немного сложно принять, но сейчас все в порядке. Я могу играть в паре с ним. На самом деле мы еще это не пробовали, но Моуринью знает, что я могу проявить более широкую роль», — приводит слова Шомуродова Championat.asia.

О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Шойгу предложил места для строительства новых городов в Сибири
Кто сподвиг бывшую жену мужа Макеевой организовать травлю
Диетолог назвала продукты, снижающие уровень сахара в крови
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд