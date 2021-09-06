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«Ювентус» предложил Дибале контракт до 2025 года с зарплатой в 8,5 миллиона евро

03:17
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринцы сделали еще одну попытку продлить соглашение с 27-летним аргентинцем. Руководство клуба предложило игроку контракт до 2025 года с зарплатой в 8,5 млн евро и бонусом в 1 млн евро. Сам Дибала хотел бы получать около 10 млн евро в год.

В минувшем сезоне Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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