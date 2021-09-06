Диего Годин, которым интересовались «Динамо» и ЦСКА, намерен продлить контракт с «Кальяри»
07:15
Защитник «Кальяри» Диего Годин не намерен покидать итальянский клуб, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, 35-летний уругваец планирует продлить контракт с «Кальяри» до 2024 года.
В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Контракт Година с итальянским клубом действует до окончания сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют ЦСКА, «Динамо», «Бешикташ» и «Бетис».
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