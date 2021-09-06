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Диего Годин, которым интересовались «Динамо» и ЦСКА, намерен продлить контракт с «Кальяри»

07:15
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Защитник «Кальяри» Диего Годин не намерен покидать итальянский клуб, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний уругваец планирует продлить контракт с «Кальяри» до 2024 года.

В минувшем сезоне Годин провел 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Контракт Година с итальянским клубом действует до окончания сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют ЦСКА, «Динамо», «Бешикташ» и «Бетис».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1434713993336270849

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Александр Кравченко все материалы автора

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