Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов рассказал об адаптации к чемпионату Италии и поделился амбициями по поводу своего будущего.

«Когда я принял предложение «Дженоа», то опасался сложностей, с которыми мог столкнуться в Италии. Тем не менее, единственным способом проявить себя был упорный труд. Так было всегда в моей карьере. Сейчас все получается, но я нахожусь только в начале своего пути», — приводит Calciomercato слова Шомуродова.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. На счету 25-летнего узбека 2 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за итальянскую команду. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».