Шкриньяр не исключил, что может покинуть «Интер»
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не исключил, что может покинуть команду.
«Сейчас я счастлив в клубе и не думаю о смене команды, но никогда не знаешь, что может произойти. Пока что мы не обсуждали продление моего контракта, который действует до 2023 года», — приводит Corriere della Sera слова Шкриньяра.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр провел 23 матча за «Интер», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего словака в 60 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.corriere.it/sport/calcio/21_dicembre_24/skriniar-inter-favorita-lo-scudetto-conte-martello-inzaghi-come-compagno-squadra-1cd5393a-642f-11ec-b1af-a17af24cc52d.shtml
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