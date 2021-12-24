Буффон: «С Криштиану у «Юве» был шанс на победу в Лиге чемпионов. Клуб утерял свой ДНК»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон оценил выступление форварда Криштиану Роналду за «Ювентус».

«С Криштиану у «Юве» был шанс на победу в Лиге чемпионов в первом сезоне после приезда. Тогда я был в Париже и не мог понять, что с ними случилось. Когда я вернулся в «Юве», я провел с ним много времени, мы хорошо общались. «Ювентус» утратил командную ДНК», — цитирует Буффона TUDN.

После 19 туров серии А «Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.