«Рома» может арендовать полузащитника «Арсенала» Мэйтланд-Найлса
«Рома» интересуется полузащитником «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлсом, сообщает ESPN.
По информации источника, итальянский клуб хочет арендовать 24-летнего англичанина до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа. Сообщается, что сам футболист готов рассмотреть возможность смены команды из-за нехватки игровой практики.
В сезоне-2021/22 Мэйтланд-Найлс принял участие в 11 матчах «Арсенала», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4556059/ainsley-maitland-niles-future-roma-eye-loan-deal-in-january-for-arsenal-midfielder-sources
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