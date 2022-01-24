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Сегодня, 17:38

Шевченко может получить 10 миллионов евро компенсации за увольнение из «Дженоа»

Евгений Петров
Корреспондент

Бывший главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может получить 10 миллионов евро за свое увольнение, сообщает программа «ТаТоТаке» на Youtube.

Ранее сообщалось, что весь штаб получит 20 миллионов евро. По данным источника, украинцу причитается 10 миллионов, а остальные деньги должен получить его штаб.

45-летний специалист остался на контракте с «Дженоа», но был отстранен от работы с командой. Ранее сообщалось, что он согласился возглавить сборную Польши. После этого появилась информация, что польскую команду может возглавит тренер «Гурника» Ян Урбан.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Андрей Шевченко
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