Тренер «Гурника» Урбан может возглавить сборную Польши

Стал известен еще один претендент на пост главного тренера сборной Польши.

По данным Tribuna.com, им является Ян Урбан, который сейчас возглавляет «Гурник» из Забже. Президент федерации футбола Польши Цезари Кулеша сейчас ведет с ним переговоры в Турции, где команда находится на сборах. Ранее сообщалось, что Кулеша хочет видеть на этой должности Андрея Шевченко. «Гурник» занимает седьмое место в чемпионате Польши.

До этого была информация, что Шевченко согласился возглавить команду, и ему осталось только договориться с «Дженоа» о расторжении контракта.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.