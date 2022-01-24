Нападающий «Сассуоло» Бога перешел в «Аталанту»

Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога стал игроком «Аталанты». Клуб из Бергамо объявил о трансфере 25-летнего ивуарийца.

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что сумма трансфера составит 22 миллиона евро. Соглшение рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Бога провел 12 матчей за «Сассуоло» в чемпионате Италии и сделал 3 голевые передачи.