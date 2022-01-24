«Салернитана» арендовала голкипера «Пармы»

Новичком «Салернитаны» стал голкипер «Пармы» Луиджи Сепе, сообщает официальный сайт «морских коньков».

Срок аренды рассчитан до конца сезона-2021/22. При этом, при определенных условиях «Салернитана» будет обязана выкупить 30-летнего голкипера.

Сепе ранее выступал за «Наполи», «Пизу», «Эмполи» и «Фиорентину».