«Ювентус» победил «Удинезе», «Верона» уступила «Милану» и вылетела из серии А

«Ювентус» обыграл «Удинезе» на выезде в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии-2022/23 — 1:0.

Единственный гол забил нападающий гостей Федерико Кьеза.

В параллельных матчах «Специя» уступила «Роме» (1:2), а «Верона» — «Милану» (1:3).

«Верона» и «Специя» набрали по 31 очку, но у «Специи» преимущество по результатам личных встреч. Из-за этого «Верона» заняла 18-е место в турнирной таблице и вылетела в серию B, а «Специя» стала 17-й и сохранила место в серии А.

В других матчах вечера «Аталанта» разгромила «Монцу» (5:2), а «Болонья» обыграла «Лечче» (3:2).