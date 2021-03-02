Серия А почтит память Давиде Астори

Во время матчей 25-го тура чемпионата Италии команды почтут память бывшего капитана «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает Football Italia 1 марта. Футболист умер в 2018 году.

Астори выступал под 13-м номером. На 13-й минуте каждой игры на табло появится его изображение, которое будет демонстрироваться 13 секунд.

Защитник скончался 4 марта 2018 года. Ему был 31 год. Причиной смерти стала остановка сердца. Известен по выступлениям за «Фиорентину», «Кальяри» и «Рому». Провел 14 матчей за сборную Италии, забил один мяч.