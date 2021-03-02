Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Президент Федерации футбола Италии подтвердил, что матч «Лацио» — «Торино» не состоится 2 марта

15:57
Теги:

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что матч 25-го тура серии А «Лацио» — «Торино» не состоится 2 марта, информирует La Gazzetta dello Sport.

«Объективно, эту встречу невозможно провести в назначенный срок», — заявил Гравина.

23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановлении тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у нескольких футболистов команды.

Власти Турина запретили «Торино» вылететь в Рим. Отмечается, что «Торино» не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир