Президент Федерации футбола Италии подтвердил, что матч «Лацио» — «Торино» не состоится 2 марта
15:57
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что матч 25-го тура серии А «Лацио» — «Торино» не состоится 2 марта, информирует La Gazzetta dello Sport.
«Объективно, эту встречу невозможно провести в назначенный срок», — заявил Гравина.
23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановлении тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у нескольких футболистов команды.
Власти Турина запретили «Торино» вылететь в Рим. Отмечается, что «Торино» не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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