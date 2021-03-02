Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что матч 25-го тура серии А «Лацио» — «Торино» не состоится 2 марта, информирует La Gazzetta dello Sport.

«Объективно, эту встречу невозможно провести в назначенный срок», — заявил Гравина.

23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановлении тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у нескольких футболистов команды.

Власти Турина запретили «Торино» вылететь в Рим. Отмечается, что «Торино» не может просить об отсрочке матча, так как по протоколу для этого требуется не менее 10 положительных тестов.