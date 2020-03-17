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Новости   //    Футбол   //    Италия

Серия А не планирует расширять число участников

16:19
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина исключает вариант с изменением регламента национального чемпионата.

— В данный момент идея с увеличением серии А до 22-х команд и отменой вылета даже не рассматривается, — цитирует Гравину Tuttomercatoweb. — Мы все еще намерены завершить чемпионат согласно нынешнему формату и продолжить в следующем сезоне без его изменений.

Напомним, чемпионат Италии остановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент клубы серии А провели по 25-26 матчей в рамках чемпионата. С 63 очками в турнирной таблице лидирует «Ювентус», вслед за ним расположились «Лацио» и «Интер». Кроме того, на полуфинальной стадии был прерван розыгрыш Кубка Италии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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