Борис Игнатьев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: «Это унижает достоинство»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище» премии «Золотая урна».
«Я не знаю таких наград. Я в курсе только серьезных премий за проделанную работу, достижения, результаты и качественную игру. Все остальное унижает достоинство любого человека, в том числе и Кокорина. Он является представителем нашего футбола. Нужно думать не только о себе, но и об имидже. Это печально. Наши игроки за исключением некоторых не могут достойно представить себе, свое лицо и наш футбол за рубежом. Поэтому имидж нашего футбола катится вниз, если уже не укатился», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.
Россиянин занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящаяся как «посмешище» или «шут». «Золотая урна» вручается худшим футболистам чемпионата Италии за календарный год.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/ignatev-o-pobede-kokorina-v-zolotoy-urne-eto-unizhaet-dostoinstvo
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