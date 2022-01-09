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Борис Игнатьев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: «Это унижает достоинство»

21:10
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище» премии «Золотая урна».

«Я не знаю таких наград. Я в курсе только серьезных премий за проделанную работу, достижения, результаты и качественную игру. Все остальное унижает достоинство любого человека, в том числе и Кокорина. Он является представителем нашего футбола. Нужно думать не только о себе, но и об имидже. Это печально. Наши игроки за исключением некоторых не могут достойно представить себе, свое лицо и наш футбол за рубежом. Поэтому имидж нашего футбола катится вниз, если уже не укатился», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Россиянин занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящаяся как «посмешище» или «шут». «Золотая урна» вручается худшим футболистам чемпионата Италии за календарный год.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Ювентус 1
1-й тайм

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио
Матч не начался

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/ignatev-o-pobede-kokorina-v-zolotoy-urne-eto-unizhaet-dostoinstvo

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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