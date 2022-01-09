Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище» премии «Золотая урна».

«Я не знаю таких наград. Я в курсе только серьезных премий за проделанную работу, достижения, результаты и качественную игру. Все остальное унижает достоинство любого человека, в том числе и Кокорина. Он является представителем нашего футбола. Нужно думать не только о себе, но и об имидже. Это печально. Наши игроки за исключением некоторых не могут достойно представить себе, свое лицо и наш футбол за рубежом. Поэтому имидж нашего футбола катится вниз, если уже не укатился», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Россиянин занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящаяся как «посмешище» или «шут». «Золотая урна» вручается худшим футболистам чемпионата Италии за календарный год.