Михайлович: «Если все будут привиты, то не имеет смысла проводить ПЦР-тестирования»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович высказался о проблеме коронавируса в футболе, из-за которой в Италии отменяют матчи и присуждают технические поражения командам.

«Считаю, что если все будут привиты, то не имеет смысла проводить ПЦР-тестирования. В таком случае омикрон становится немногим опаснее гриппа. Когда у тебя грипп — ты сидишь дома и лечишься, а других же не отправляют на карантин.

У нас в команде 10 человек с положительными тестами, но все они дважды привиты, а третью дозы должны получить в понедельник. Кого я выпущу на поле? Кого мне тренировать? К чему все это?

Нельзя принимать решения на глаз», — приводит слова Михайловича Corriere dello Sport.

Напомним, ранее у главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко выявили коронавирус спустя три дня после выздоровления.