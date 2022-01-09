Михайлович: «Если все будут привиты, то не имеет смысла проводить ПЦР-тестирования»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович высказался о проблеме коронавируса в футболе, из-за которой в Италии отменяют матчи и присуждают технические поражения командам.
«Считаю, что если все будут привиты, то не имеет смысла проводить ПЦР-тестирования. В таком случае омикрон становится немногим опаснее гриппа. Когда у тебя грипп — ты сидишь дома и лечишься, а других же не отправляют на карантин.
У нас в команде 10 человек с положительными тестами, но все они дважды привиты, а третью дозы должны получить в понедельник. Кого я выпущу на поле? Кого мне тренировать? К чему все это?
Нельзя принимать решения на глаз», — приводит слова Михайловича Corriere dello Sport.
Напомним, ранее у главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко выявили коронавирус спустя три дня после выздоровления.
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