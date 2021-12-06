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Семин: «Миранчук должен сам определить, нужно ли ему уходить в аренду или оставаться в «Аталанте»

11:29
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу будущего Алексея Миранчука в «Аталанте».

Сообщалось, что 26-летний полузащитник может в зимнее трансферное окно перейти в «Сассуоло».

«Алексей должен сам принять решение и определить, нужно ли ему уходить в аренду или оставаться в «Аталанте». Он должен определиться сам, тогда это будет правильно», — цитирует Семина РИА Новости Спорт.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. В этом сезоне он провел 7 матчей и отдал 1 передачу.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211206/futbol-1762329507.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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