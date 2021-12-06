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Аллегри — о замене Мораты: «Я разочарован»

Аллегри рассказал, почему решил заменить Морату в матче с «Дженоа»
10:50
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победного матча серии А с «Дженоа» (2:0) рассказал, почему поссорился с форвардом Альваро Моратой после его замены.

«Он получил предупреждение и продолжал спорить, поэтому я решил его заменить. Я разочарован, ведь Альваро играл хорошо, впрочем, как и вся команда», — цитирует Аллегри Football Italia.

На 73-й минуте специалист решил заменить Морату на Мойзе Кина. Когда Альваро направлялся к скамейке запасных, Аллегри попытался с ним поговорить, на что футболист эмоционально среагировал.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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