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Семь игроков попали с трансферный список «Ювентуса» зимой

Руслан Минаев
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«Ювентус» собирается основательно усилиться в ходе зимнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В список туринцев попали сразу семь игроков. Главной целью клуба является хавбек «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг.

Кроме того, «старая синьора» интересуется вингером «Сассуоло» Доменико Берарди, хавбеками Лазаром Самарджичем («Удинезе») и Юсуфом Фофана («Монако»), Ману Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Хабиб Диарра («Страсбур») и атакующим полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым.

После 8 туров серии А «Ювентус» набрал 17 очков и занимает третье место, отставая от лидера «Милана» на 4 очка.

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ФК Ювентус
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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Верона – Наполи
 - : -
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Торино – Интер
 - : -
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Сассуоло – Лацио
 - : -
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Рома – Монца
 - : -
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Болонья – Фрозиноне
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
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Милан – Ювентус
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

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Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
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