«Наполи» может назначить Конте — с тренером контактировал Де Лаурентис

«Наполи» может назначить Антонио Конте на пост главного тренера клуба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Со специалистом контактировал президент и владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. По данным источника, будущее нынешнего наставника клуба Руди Гарсии висит на волоске.

Ранее Sky Sport Italia утверждал, что на пост в «Наполи» претендуют Конте и экс-тренер «Марселя» Игор Тудор. Но итальянец является главным фаворитом.

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