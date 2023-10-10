«Ювентус» нашел замену Погба в «Тоттенхэме»

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хойбьерга, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, хавбек является приоритетной целью клуба и рассматривается в качестве замены Полю Погба, который провалил допинг-тест.

6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.

Хойбьерг в этом сезоне провел за «шпор» 8 матчей. Контракт 28-летнего датчанина с клубом истекает летом 2025 года.