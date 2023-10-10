«Ювентус» нашел замену Погба в «Тоттенхэме»
«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хойбьерга, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, хавбек является приоритетной целью клуба и рассматривается в качестве замены Полю Погба, который провалил допинг-тест.
6 октября стало известно, что хавбек туринцев повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон.
Хойбьерг в этом сезоне провел за «шпор» 8 матчей. Контракт 28-летнего датчанина с клубом истекает летом 2025 года.
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|
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|8
|7
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|1
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|21
|
2
|Интер
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|
3
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
4
|Фиорентина
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|
5
|Наполи
|8
|4
|2
|2
|17-9
|14
|
6
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|13-8
|13
|
7
|Монца
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
8
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
9
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|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
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|8
|3
|2
|3
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|
11
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
12
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
13
|Лацио
|8
|3
|1
|4
|10-12
|10
|
14
|Торино
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
15
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
16
|Верона
|8
|2
|2
|4
|5-8
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|8
|0
|3
|5
|4-17
|3
|
20
|Кальяри
|8
|0
|2
|6
|3-16
|2
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38 тур
|21.10
|16:00
|
Верона – Наполи
|- : -
|21.10
|19:00
|
Торино – Интер
|- : -
|21.10
|21:45
|
Сассуоло – Лацио
|- : -
|22.10
|13:30
|
Рома – Монца
|- : -
|22.10
|16:00
|
Болонья – Фрозиноне
|- : -
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|22.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|22.10
|21:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.10
|19:30
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|23.10
|21:45
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
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|1
|0
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