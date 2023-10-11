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Спаллетти сравнил Бонавентуру с Беллингемом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы против Мальты объяснил, почему вызвал полузащитника Джакомо Бонавентуру на октябрьские встречи.

«Мне было трудно не вызвать Бонавентуру, он немного похож на Пеллегрини в этой ситуации. Джакомо умеет играть на позиции атакующего полузащитника и на фланге, владеет мячом. У него есть способность бить из-за пределов штрафной, забивать голы. Единственное, в чем я сомневался, это возраст, но если у людей его возраста есть такие качества, вам придется вызвать его в сборную. Это наш Беллингем? Да», — цитирует Italy 24 Sport Спаллетти.

Матч Италия — Мальта состоится в субботу, 14 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

Джакомо Бонавентура
Джуд Беллингем
Футбол
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
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7
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 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
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 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
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12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
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14
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 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
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