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Сегодня, 16:38

Селюк заявил, что Миранчук не особо выделяется в итальянском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Торино» к выкупу трансфера 27-летнего полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» за 12 млн евро.

«Аталанта» перекрестится, если он туда пойдет. Зачем он им нужен? Он уже там не играет, он заиграл в «Торино». Представьте, Малком перейдет в воронежский «Факел». Естественно, он там будет выделяться. О чем тут говорить? Я как считал, так и считаю, что Миранчук в итальянском футболе особо не выделяется. Вот Кварацхелия — да. А он, ну, нормальный игрок. Тут сейчас рассказывают, что якобы Абидаль приезжал смотреть Миранчука. Абидаль приезжал на Матч легенд. Ему нужно было что-то говорить про российских игроков, вот он и сказал. Какая «Барселона», которая хотела купить Миранчука? Ну вы что! Ересь полная. Но 12 миллионов евро за него, мне кажется, большая сумма. Кто-то возможно, считает, что нет», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» оценивает 27-летнего российского футболиста в 12 миллионов евро. Контракт хавбека с «Аталантой» действует до лета 2024 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-miranchuk-v-italyanskom-futbole-osobo-ne-vydelyaetsya-vot-kvarackheliya-da-228090/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Дмитрий Селюк
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
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 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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