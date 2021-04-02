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«Сассуоло» требует у «Ювентуса» 40 миллионов евро за Локателли

13:12
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«Сассуоло» требует 40 миллионов евро за полузащитника Мануэля Локателли, сообщает Goal.

По информации источника, на футболиста претендует «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб может включить в сделку двух молодых футболистов, Джанлуку Фработту и Николо Фаджоли.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 25 матчей за «Сассуоло», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/it/notizie/juventus-pronta-a-tuffarsi-su-locatelli-offensiva-in-rampa/31bx6nlqcl5c1umtdkl59vg9w

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