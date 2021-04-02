«Сассуоло» требует у «Ювентуса» 40 миллионов евро за Локателли

«Сассуоло» требует 40 миллионов евро за полузащитника Мануэля Локателли, сообщает Goal.

По информации источника, на футболиста претендует «Ювентус». Сообщается, что туринский клуб может включить в сделку двух молодых футболистов, Джанлуку Фработту и Николо Фаджоли.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 25 матчей за «Сассуоло», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 35 миллионов евро.