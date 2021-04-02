Якини: «Я не думал, что «Фиорентина» позвонит мне снова»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини поделился впечатлениями от возвращения в клуб.

«Я не думал, что «Фиорентина» позвонит мне снова. Но у меня есть связь с клубом и командой, я болею за «Фиорентину», поэтому я думаю позитивно, надеясь на улучшение результатов. Дела пошли не так, как планировалось, и, как и в прошлом сезоне, в случае необходимости меня снова вызвали. Я надеюсь узнать, что не работает в команде, и сразу поправить это. Тактика и системы могут быть важны, но мы должны атаковать и защищаться как команда, это фундаментально. И мы можем достичь этого, работая ежедневно», — приводит слова Якини Football Italia.

Якини в ноябре 2020 года был уволен из «Фиорентины», но уже в марте 2021 года вернулся в команду после ухода Чезаре Пранделли.

?«Фиорентина» после 28 матчей занимает 14-е место в серии А, имея в активе 29 очков.