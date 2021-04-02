«Интер» назвал цену за Лукаку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть клуб за 120 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Интер» будет вынужден продать 1-2 лидеров из-за финансового кризиса в клубе. Миланцы уже определились с ценой за бельгийского форварда, которым активно интересуются «Барселона» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Лукаку провел 34 матча за «Интер», в которых забил 25 голов и сделал 7 результативных передач.

После 27 туров серии А «Интер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 65 очков.