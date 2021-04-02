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«Интер» назвал цену за Лукаку

12:36
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть клуб за 120 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Интер» будет вынужден продать 1-2 лидеров из-за финансового кризиса в клубе. Миланцы уже определились с ценой за бельгийского форварда, которым активно интересуются «Барселона» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Лукаку провел 34 матча за «Интер», в которых забил 25 голов и сделал 7 результативных передач.

После 27 туров серии А «Интер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 65 очков.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168596/inter-set-lukaku-price

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