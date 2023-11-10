«Сассуоло» сыграл вничью с «Салернитаной», проигрывая 0:2 к 17-й минуте

«Сассуоло» дома сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Гости забили два гола уже к 17-й минуте — отметились Чукву Иквуэмези и Булайе Диа. Хозяева сравняли счет благодаря дублю Кристиана Торстведта.

«Сассуоло» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» — 5 очков и последнее место.