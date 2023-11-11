«Дженоа» победил «Верону» в серии А

«Дженоа» дома обыграл «Верону» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:0. У генуэзцев забил Раду Драгусин.

«Дженоа» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице серии А.

«Верона» потерпела пятое поражение подряд. Команда с 8 очками находится в зоне вылета — на 18-м месте.