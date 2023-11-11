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Сегодня, 00:39

«Дженоа» победил «Верону» в серии А

Руслан Минаев
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«Дженоа» дома обыграл «Верону» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:0. У генуэзцев забил Раду Драгусин.

«Дженоа» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице серии А.

«Верона» потерпела пятое поражение подряд. Команда с 8 очками находится в зоне вылета — на 18-м месте.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:0
Верона

ФК Верона
ФК Дженоа
0
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«Сассуоло» сыграл вничью с «Салернитаной», проигрывая 0:2 к 17-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
14
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
18
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
19
 Эмполи 11 2 1 8 4-21 7
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 20:30
Сассуоло – Салернитана
 2 : 2
10.11 22:45
Дженоа – Верона
 1 : 0
11.11 17:00
Лечче – Милан
 - : -
11.11 20:00
Ювентус – Кальяри
 - : -
11.11 22:45
Монца – Торино
 - : -
12.11 14:30
Наполи – Эмполи
 - : -
12.11 17:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
12.11 17:00
Удинезе – Аталанта
 - : -
12.11 20:00
Лацио – Рома
 - : -
12.11 22:45
Интер – Фрозиноне
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 9 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 8 1 1
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