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Агент Барбоза — о Миранчуке: «Ездить по арендам — нецелесообразно»

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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Локомотив».

«Мы должны понимать, насколько Алексей желает вернуться в «Локомотив», у меня есть сомнения. Он должен дальше оставаться и играть в Италии, либо же нужно действительно переходить в РПЛ, если он этого хочет. Ездить по арендам — это будет нецелесообразно. У Миранчука есть большой потенциал, чтобы дальше продолжить карьеру в серии А, — цитирует Барбозу Metaratings.ru. — Есть ряд причин, почему он не играет в «Аталанте», это связано с конкуренцией, модулем игры. В прошлом сезоне он хорошо играл, посмотрим, что будет дальше, но не думаю, что возращение в Россию будет шагом назад».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» надеется зимой арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты».

В этом сезоне российский футболист провел 5 матчей за «Аталанту», результативными действиями не отметился.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
15
 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
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 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
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 Салернитана 11 0 4 7 6-22 4
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