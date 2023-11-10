Агент Барбоза — о Миранчуке: «Ездить по арендам — нецелесообразно»
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Локомотив».
«Мы должны понимать, насколько Алексей желает вернуться в «Локомотив», у меня есть сомнения. Он должен дальше оставаться и играть в Италии, либо же нужно действительно переходить в РПЛ, если он этого хочет. Ездить по арендам — это будет нецелесообразно. У Миранчука есть большой потенциал, чтобы дальше продолжить карьеру в серии А, — цитирует Барбозу Metaratings.ru. — Есть ряд причин, почему он не играет в «Аталанте», это связано с конкуренцией, модулем игры. В прошлом сезоне он хорошо играл, посмотрим, что будет дальше, но не думаю, что возращение в Россию будет шагом назад».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» надеется зимой арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты».
В этом сезоне российский футболист провел 5 матчей за «Аталанту», результативными действиями не отметился.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
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2
|Ювентус
|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|11
|7
|1
|3
|18-12
|22
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4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
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5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
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6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
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7
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
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8
|Фиорентина
|11
|5
|2
|4
|18-15
|17
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9
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
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10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
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11
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
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12
|Торино
|11
|4
|3
|4
|9-13
|15
|
13
|Лечче
|11
|3
|4
|4
|11-14
|13
|
14
|Дженоа
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
15
|Сассуоло
|11
|3
|2
|6
|14-19
|11
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|11
|2
|2
|7
|7-15
|8
|
19
|Эмполи
|11
|2
|1
|8
|4-21
|7
|
20
|Салернитана
|11
|0
|4
|7
|6-22
|4
|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|- : -
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|- : -
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|- : -
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
|Г
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Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
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Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|6
|П
|
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Маркус Тюрам
Интер
|5
|
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Федерико Димарко
Интер
|4
|
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Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
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Малик Тшау
Милан
|9
|1
|3
|
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Майк Меньян
Милан
|8
|1
|1
|
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Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1