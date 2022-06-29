«Сассуоло» предложил «Вероне» 6 миллионов евро за форварда Канчельери

«Сассуоло» хочет подписать нападающего «Вероны» Маттео Канчельери, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «черно-зеленые» предложили 6 миллионов евро за 20-летнего итальянца. «Сассуоло» намерен подписать контракт с футболистом до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Канчельери забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Верону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.