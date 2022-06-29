Лукаку сегодня прилетит в Милан, чтобы пройти медосмотр для возвращения в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку близок к возвращению в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 29-летний бельгиец прилетит в Милан для прохождения медицинского обследования в ближайшие несколько часов.

После медосмотра Лукаку подпишет контракт с «Интером».

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Интер» арендует форварда на сезон-2022/23.