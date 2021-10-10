«Сассуоло» не собирается продавать Распадори и Скамакку, несмотря на интерес «Интера»
Директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что не собирается нападающих Джакомо Распадори и Джанлуку Скамакку, несмотря на интерес со стороны «Интера».
«Да, это правда, что ими интересуется «Интер», но мы хотим сохранить и Джакомо, и Джанлуку. Нет никаких шансов купить их у нас в январе, этих шансов нет ни у «Интера», ни у кого-то еще. Летом мы специально продали Капуто, чтобы молодые Распадори и Скамакка больше играли», — приводит Goal слова Карневали.
В сезоне-2021/22 Скамакка принял участие в 7 матчах «Сассуоло», один раз выйдя в стартовом составе. Форвард не отличился результативными действиями в нынешнем сезоне, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего итальянца в 15 миллионов евро. У 21-летнего Распадори 1 гол в 7 матчах, портал Transfermarkt.com также оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/wucpwgdfs06k1mmd60nn779z7
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