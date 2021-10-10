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«Сассуоло» не собирается продавать Распадори и Скамакку, несмотря на интерес «Интера»

09:38

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что не собирается нападающих Джакомо Распадори и Джанлуку Скамакку, несмотря на интерес со стороны «Интера».

«Да, это правда, что ими интересуется «Интер», но мы хотим сохранить и Джакомо, и Джанлуку. Нет никаких шансов купить их у нас в январе, этих шансов нет ни у «Интера», ни у кого-то еще. Летом мы специально продали Капуто, чтобы молодые Распадори и Скамакка больше играли», — приводит Goal слова Карневали.

В сезоне-2021/22 Скамакка принял участие в 7 матчах «Сассуоло», один раз выйдя в стартовом составе. Форвард не отличился результативными действиями в нынешнем сезоне, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего итальянца в 15 миллионов евро. У 21-летнего Распадори 1 гол в 7 матчах, портал Transfermarkt.com также оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/wucpwgdfs06k1mmd60nn779z7

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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